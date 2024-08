Tchad - Réhabilitation des rues de Moussoro par les jeunes de la société civile : un exemple d'engagement citoyen

La solidarité et l'engagement citoyen étaient au cœur de cette initiative, qui visait à redonner vie aux quartiers touchés par les intempéries. Armés de pelles, de brouettes et de détermination, les jeunes ont travaillé main dans la main pour dégager les rues obstruées par la boue et les débris, permettant ainsi aux habitants de circuler plus librement.



Cette action collective démontre la capacité des jeunes de la société civile à prendre en main les défis de leur communauté et à transformer l'adversité en opportunité de développement. En témoignant de leur engagement envers leur ville et leurs concitoyens, ils ont donné l'exemple d'une citoyenneté active et responsable.



À travers leur action, les jeunes de Moussoro ont montré qu'ils étaient prêts à s'investir pour construire un avenir meilleur pour leur ville. Espérons que cette belle initiative inspire d'autres communautés à suivre leur exemple et à s'engager pour le bien commun.