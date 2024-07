Tchad : Rencontre entre l'UJT et les professionnels des médias de Koumra

Le président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, a présenté les missions de cette institution : renforcer les capacités des journalistes, porter leur voix, protéger et défendre la liberté de la presse, et resserrer les liens entre les journalistes tchadiens.



Il a insisté sur le respect du code d'éthique et de déontologie journalistique afin d'assurer une information objective et responsable.



Pour améliorer la situation des journalistes, le président a appelé les responsables des médias à soumettre des contrats de travail à leurs stagiaires et à inviter les journalistes à adhérer à l'UJT pour bénéficier de tous ses avantages.



Cette rencontre s'inscrit dans les efforts de l'UJT pour renforcer les capacités des journalistes et valoriser leur profession au Tchad.