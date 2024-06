Tchad : Rencontre entre le Ministre de la Santé Publique et l'équipe du programme "École de la citoyenneté dans le milieu carcéral au Tchad"

Le programme "École de la citoyenneté dans le milieu carcéral au Tchad" est géré par une ONG créée dans le but d'organiser la formation éducative et de promouvoir l'hygiène en milieu carcéral. Ce programme s'inscrit dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des détenus et de leur offrir une seconde chance à leur sortie de prison.



La coordinatrice du programme, Mme Weldang Sandrina, a présenté au Ministre les activités déjà menées par son équipe. Elle a notamment souligné la visite effectuée à la maison d'arrêt de Klessoum, où une sensibilisation sur l'hygiène en milieu carcéral a été menée. Mme Weldang Sandrina a également plaidé pour le renforcement de la pharmacie de la maison d'arrêt en médicaments et en moustiquaires pour faire face au paludisme.



Le Ministre de la Santé Publique, Dr. Abdelmadjid Abderahim, a salué cette "belle initiative" et a encouragé les membres du programme à persévérer dans leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés. Il a réaffirmé l'engagement de son département à assurer l'accès aux soins de qualité à l'ensemble de la population tchadienne, y compris les détenus.



Le Ministre a annoncé l'élaboration d'un plan d'action visant à renforcer les unités de prise en charge des maisons d'arrêt du Tchad. Ce plan d'action accordera une attention particulière à l'hygiène, considérée comme la base de la santé primaire. Les médecins chefs des districts des chefs-lieux des provinces seront également tenus de veiller sur toutes les unités sanitaires des milieux carcéraux.



Le Ministre a instruit les responsables de l'ONG de maintenir un contact permanent avec les techniciens de son département afin de formaliser la collaboration entre les deux parties. Il a également rassuré l'ONG de la disponibilité de son département à accompagner les actions du programme "École de la citoyenneté dans le milieu carcéral au Tchad".



Cette rencontre entre le Ministre de la Santé Publique et l'équipe du programme "École de la citoyenneté dans le milieu carcéral au Tchad" témoigne de la volonté du gouvernement tchadien d'améliorer les conditions de vie des détenus et de leur offrir une chance de réinsertion sociale.