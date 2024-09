Tchad : Rencontre entre le Ministre des Affaires Étrangères et son homologue Libyen aux Nations Unies

Les deux ministres ont échangé sur l'état actuel des relations entre le Tchad et la Libye, en mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les liens. Les questions de paix, de sécurité et de stabilité dans la région ont été au cœur des discussions.

Les deux personnalités ont également abordé les difficultés rencontrées par la Communauté des États Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) dans son fonctionnement. Ils ont convenu de travailler chacun de leur côté pour trouver des solutions rapides à ces défis.



Cette rencontre souligne l'engagement des deux pays à collaborer pour améliorer la sécurité et la stabilité dans la région, tout en renforçant leurs relations bilatérales. Les discussions portent l'espoir d'une action concertée pour faire face aux défis communs.