Tchad - Rentrée Sociale de la CASCIDHO à Sarh : Célébration de 25 Ans de Lutte pour les Droits de l'Homme

L'événement a rassemblé des personnalités éminentes, dont le gouverneur de la province, Abdraman Ahmat Bargou, des responsables de la société civile, des militants des droits de l'homme, ainsi qu'un large public.



Placée sous le thème : « La 5ème République et les enjeux de la gouvernance, de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la justice sociale et de la paix au Tchad », la cérémonie a permis au président du comité d’organisation, Digadimbaye Youssouf Ngamiss, de faire le point sur les défis et les perspectives du pays.



Digadimbaye Youssouf Ngamiss a souligné l'importance d'améliorer la gouvernance et la protection des libertés fondamentales pour garantir la stabilité et la paix.



Domo Guidingar, secrétaire général de la CASCIDHO, a rappelé que l'organisation œuvre principalement pour la promotion et la protection des droits humains, tout en luttant contre la pauvreté. Il a mentionné des actions significatives, comme la campagne pour l'abolition de la peine de mort et la participation en tant que partie civile pour les victimes de la guerre en République Centrafricaine à la Cour Pénale Internationale.



Le gouverneur Abdraman Ahmat Bargou a salué les efforts de la CASCIDHO pour la promotion des droits de l'homme et la consolidation de la démocratie au Tchad, affirmant que : « La paix et la justice sociale sont des piliers essentiels pour le développement du pays. »



Il a également souligné le rôle crucial de la société civile dans ce processus.

Les participants auront l'occasion de participer à plusieurs conférences-débats jusqu'au 7 octobre 2024 sur des thèmes tels que "L’État des droits et la démocratie", "La valorisation du parc de Manda".



Des manifestations culturelles, artistiques et un tournoi de handball féminin viendront également compléter les activités de cette rentrée sociale.



La célébration des 25 ans de la CASCIDHO représente une étape importante dans la lutte pour les droits de l'homme et la démocratie au Tchad. Cet événement souligne l'engagement continu de la société civile pour un avenir meilleur et plus juste.