Tchad : Retrait définitif des Forces Françaises de Faya

Rétrocession de la Base

La base de Faya a été officiellement rétrocédée à l'Armée nationale tchadienne, qui en assumera désormais la gestion et la sécurisation, conformément à ses missions régaliennes de défense du territoire.



Renforcement de l'Indépendance Stratégique

Le Gouvernement réaffirme sa détermination à renforcer l'indépendance stratégique et la souveraineté du Tchad, tout en continuant de privilégier des partenariats internationaux basés sur le respect mutuel et les intérêts réciproques.



Engagement pour la Paix et la Sécurité

Le Tchad demeure engagé en faveur de la paix et de la sécurité dans la région. Il continuera d'assumer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité, tant au niveau national que dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région.