Tchad : Romadoumngar Félix veut représenter l'alternance pour le pays

L’Union pour le renouveau et la démocratie (URD) a investi Romadoumngar Nialbé Félix, candidat pour briguer la présidence au scrutin d’avril 2021. C’est à l’issue d’un congrès extraordinaire tenu à la maison de la femme aujourd’hui.



Jamais l’occasion n’aura été belle pour le chef de file de l’opposition de dénoncer les maux du pays. “Le pays se porte de plus en plus mal à cause de nos comportements’’, lance-t-il vertement. Les principaux maux dont souffre le Tchad, à en croire Romadoumngar Félix, sont entre autres le terrorisme, la pandémie du coronavirus, les conflits intercommunautaires “qui s’amplifient et disloquent la cohésion sociale’’, les grèves récurrentes des salariés, le refus du gouvernement de verser les subventions aux partis politiques. “Bref, tout est immobile, inerte et bascule l’Etat dans une léthargie profonde’’, renchérit le candidat de l’Urd.



L’alternance en 2021 est la condition sine qua non pour enrayer définitivement ces maux. Et Romadoumngar croît “déraciner un arbre vieux de 30 ans’’. Pour le faire, il mise sur la mobilisation et le soutien des militants de sa formation politique. “Soyez animés de la volonté sincère de mettre un terme à l’arnaque, aux abus de pouvoir et d’autorité en parvenant à instaurer une alternance politique réelle’’, exhorte-t-il ses militants. Le président de l’Urd fonde aussi son espoir sur l’organisation des “élections honnêtes, crédibles et sans dissimulation de violence’’.



Pique aux autres opposants et à la société civile



“Nous estimons à l’Urd que la solution radicale aux maux dont souffrent nos populations réside véritablement dans le renouvellement du régime et non dans les dénonciations verbeuses et les marches de protestation’’, analyse l’héritier du parti de feu Kamougué. Message clair comme l’eau de roche. Les nombreuses marches de protestation contre un sixième mandat du Maréchal-président sortant, de réclamation d’emplois par les diplômés sont vues d’un mauvais œil par le président candidat de l’Urd.