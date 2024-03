Tchad : SENAFETE 2024, les femmes ingénieurs aux côtés de leurs sœurs aux chantiers

En cette Semaine nationale de la femme, les femmes qui excellent dans les services publics ou privés se démarquent. Elles sont, soit dans les activités culturelles, professionnelles, afin d'honorer leur journée célébrée en grande pompe, à travers le monde entier.



C'est dans cette optique qu’une forte délégation conduite par Mme Abdoulaye Achat Ali, cheffe de division d'études et travaux portuaires, qui a conduit les autres femmes dans chantier.



Habillées de gilets de couleur rose et des casques blancs sur la tête, elles sont embarquées dans des véhicules de service, mis à leur disposition. Les femmes du ministère des Infrastructures ont visité le chantier du pont à quatre voies en construction, sur le fleuve Chari. Elles ont été accueillies sur le chantier du pont par le chef de mission et contrôle, accompagné par des techniciens tchadiens et chinois.



C’est par un escalier de 6 mètres de hauteur, qui donne accès au dallol achevé, que le chef de mission et contrôle a apporté des explications aux techniciens. Il s’agit d’un pont à quatre voies, avec deux trottoirs de chaque côté. Après la visite du chantier du pont, les femmes ont continué sur l'autre chantier situé à Fandore, dans le huitième arrondissement de N'Djamena.



Cependant, dans ce chantier, il s'agit d'une construction d'une route de 8.7 kilomètres de long, avec deux voies, sur 6 mètres de largeur.



Interrogé sur l'avancement des travaux et la durée d'exécution, le chef de mission et contrôle, Assamagan Georges répond : « Ce projet concerne quatre tronçons, deux sont en deux phases, dont deux voies ; l'autre en une phase de deux voies. Le premier tronçon est alimenté par un réseau d'éclairage public. Il y a des caniveaux construits pour recevoir les eaux de pluies, afin de les se déverser vers le cimetière Lamadji. Nous sommes en retard par rapport au délai d'exécution. Ce retard est dû aux ruptures en gasoil, et surtout la hausse actuelle du prix. Le taux d'exécution général actuel du chantier est de 31%. Il y a de moins que nous faisons 7%, et des fois 10%. »



La durée d'exécution sera prolongée selon Assamagan Georges. Il ajoute que l'entreprise Solvet-Tchad va augmenter le nombre du personnel, et renforcer le matériel également pour se rattraper.



Clôturant ainsi les visites, Achat Abdoulaye Ali, la présidente du comité d'organisation s'est réjouie en ces termes : « Au nom des femmes du ministère des Infrastructures, je remercie le chef de mission et contrôle de l'entreprise Solvet-Tchad, pour l'accueil et aussi pour avoir recruté les femmes ingénieurs dans ce chantier. Il faut que vous fassiez davantage, monsieur le chef de mission. Parce que notre présence dans ce chantier est d’encourager nos sœurs à aller de l'avant. Courage à vous mes sœurs ».