Tchad - SNA Édition 2024 : ONG ASHAD en action à Djara

Mahamat Ali Abdoulaye a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur implication dans la lutte contre la désertification. Il a souligné que le thème de cette année, "Un Tchadien, Un Arbre pour une Vie Protégée", n'est pas un choix anodin. Il a appelé la population à s'engager activement dans l'entretien des arbres plantés.



Cérémonie de Plantation

La cérémonie s'est conclue par la mise en terre des plantes, symbolisant un pas concret vers la protection de l'environnement et la lutte contre la déforestation. Cet événement souligne l'importance de la sensibilisation à la protection des ressources naturelles et à la durabilité.



Conclusion

L'initiative de l'ONG ASHAD à Djara est un exemple inspirant d'engagement communautaire pour la préservation de l'environnement. En encourageant la plantation d'arbres et la sensibilisation, ces actions contribuent à lutter contre la désertification et à promouvoir un avenir plus durable pour le Tchad.