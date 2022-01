Tchad : Saleh Annour Abdou lance son projet « Grande Tournée Numérique »

C'est au complexe scolaire Scio, sis au quartier repos du 4ème arrondissement que le projet a été lancé ce mercredi 12 janvier 2022 sous le nom de « Grande Tournée Numérique ». Le projet est placé sous le thème : le premier Robot assemblé par les enfants du Tchad.



Pour le promoteur du projet, Saleh Annour Abdou, « l'internet et les nouvelles technologies sont aujourd’hui au cœur de l'actualité politique, économique culturelle mondiale ». Ainsi, cette tournée numérique a été initiée pour la première fois en 2020 en Cote-d’Ivoire. Pour lui, le Tchad, à l'instar des autres nations, ne peut rester en marge de la virtualisation sociétale du monde.



Toujours selon lui, « la Grande Tournée Numérique » ainsi lancée est un grand projet qui vise un objectif spécifique, celui de montrer aux élèves qu'au-delà d'allumer et d’éteindre un ordinateur, au-delà des logiciels Word et Excel, l’on peut développer des applications et concevoir des systèmes. Ce rêve d'outiller les jeunes gens des informations réelles, sur la révolution et l'enjeu du numérique actuelle et future, a attiré mon attention et la nécessité d'assurer une collaboration plus étroite des acteurs de l'éducation et de la technologie, afin d'accroitre la contribution des technologies de l'information et de la communication (TIC) au développement durable.



D'après le promoteur de cette tournée, « si les établissements scolaires souhaitent former les enfants pour leur vie future, ils doivent impérativement les initier à l'informatique afin de fournir une éducation complète. Ainsi, disposant des bases nécessaires, l'enfant pourra se développer dans son temps ». Saleh Annour Abdou laisse entendre que l’objectif principal de son projet est de faire une tournée numérique de tous les écoles primaires et secondaires du Tchad, afin de former les élèves en Informatique et aux métiers de demain.



Il faut retenir que la formation se déroule en une journée et porte sur quatre ateliers, à savoir : atelier de robotique ; atelier d'assemblage d'ordinateurs, atelier de réalité virtuelle, et l'atelier sur le e-commerce.