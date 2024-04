Tchad : Saleh Mahamat Zene prend ses fonctions de nouveau directeur provincial de l'ONAMA à Goz-Beïda

La cérémonie de passation de service s'est déroulée ce lundi dans la salle de réunion de l'ONAMA/Goz-Beïda, sous la présidence d'Adam Brahim Tété, directeur des stations provinciales.



Lors de la cérémonie, Hourounou Mondodjo Bruno a tenu à remercier les plus hautes autorités, en particulier le ministre de la Communication Abderamane Koulamallah et le directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanda, pour la confiance renouvelée qui lui a été accordée en le nommant à la tête de la station de Mongo. Il a également exhorté le personnel de l'ONAMA/Goz-Beïda à continuer à travailler avec le même élan sous la direction de Saleh Mahamat Zene.



De son côté, Adam Brahim Tété a souligné la continuité de l'administration, rappelant que "les hommes passent, mais les institutions restent. Il a également invité le nouveau directeur à relever les défis qui l'attendent, notamment en matière de production et de diffusion de programmes de qualité.



Saleh Mahamat Zene, pour sa part, a remercié les autorités pour la confiance accordée et a promis de mener à bien sa nouvelle mission, pour le bien du public et du Tchad tout entier. Il a également reconnu les efforts de Hourounou Mondodjo Bruno à la tête de la station de Goz-Beïda.