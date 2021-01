Tchad-Soudan : le gouverneur du Ouaddaï réagit aux propos du gouverneur du Darfour Ouest

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamat, a fait une déclaration lundi après-midi dans son bureau pour apporter un démenti total suite à l'accusation du gouverneur de l'État du Darfour Ouest impliquant le Tchad dans les affrontements inter-communautaires qui se sont déroulés à El-Geneina depuis samedi dernier.



Le gouverneur de l'État du Darfour-Ouest, Mohammed Abdalla al-Douma, a déclaré dimanche sur Al Jazeera que "les groupes armés qui ont provoqué le chaos dans l'État sont venus du centre et du sud du Darfour et du Tchad".



Le gouverneur du Ouaddaï, le général Brahim Seïd Mahamat, relève que le Tchad est loin de cette accusation et n'a pas participé ni près ni loin à cet évènement. Il a ajouté que le Tchad entretient de très bonnes relations d'amitié et de coopération qui datent de très longtemps.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï réitère la disponibilité du Tchad à œuvrer aux côtés du Soudan, pays frère lié par l'histoire et la géographie, afin de préserver l'excellente relation qui existe entre les deux pays.



Les affrontements d'El Geneina, ville frontalière du Tchad, ont fait au moins 83 morts et plus de 150 blessés, selon un bilan officiel.