Tchad : Succes Masra appelle à la mobilisation pour la marche de Wakit Tamma

Le président du parti "Les Transformateurs", Succes Masra, à travers un direct fait sur Facebook, a lancé un appel à la mobilisation pour une nouvelle marche pacifique prévue ce samedi 21 Août 2021. "Nous allons marcher jusqu'à ce que notre pays marche parce que notre pays a besoin de regarder l'avenir sur des nouvelles bases", a affirmé Succès Masra, quelle heures après l'annonce de la marche par Wakit Tamma.



Pour lui, le peuple marche pour faire appel à la justice, à l'inclusion et à l'égalité. Il s'est également réjouit du fait que le droit de marche est en train de rentrer dans une culture collective.



Dans ses propos, M. Masra exhorte tout le monde, non seulement à une marche pacifique mais aussi à un examen de conscience individuelle et collective afin de contribuer à la réussite de cette lutte.



La marche débutera au rond-point Hamama dès 6 heures du matin.