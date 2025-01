Tchad - Succès de l'opération de la police : Deux voleurs interpellés, quatre autres recherchés

Poursuite des Enquêtes La Police Nationale a déclaré qu'elle poursuit activement les recherches pour localiser ces complices et les mettre hors d'état de nuire. Les efforts se concentrent sur des opérations visant à assurer la sécurité et à réduire la criminalité dans la région.

Conclusion Cette arrestation s'inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités pour lutter contre la criminalité et protéger les citoyens. La Police Nationale invite le public à rester vigilant et à signaler toute information pouvant aider à retrouver les complices encore en fuite.