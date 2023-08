Tchad-Suisse : un accord pour soutenir des districts sanitaires au Moyen-Chari et au Batha

Le 8 août 2023, au Radisson Blu, s'est déroulée la signature d'un protocole d'accord crucial entre le gouvernement tchadien, représenté par Madeleine Alingué, secrétaire d'État du ministère de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, et la Confédération suisse, représentée par Romain Darbellay, directeur de la coopération suisse au Tchad.



Cette étape marque le lancement officiel de la troisième phase du Projet d'Appui aux Districts Sanitaires du Tchad (PADS), en faveur du ministère de la Santé publique et de la Prévention.



Mis en œuvre depuis neuf années, le projet PADS vise à soutenir les efforts du gouvernement tchadien et du ministère de la Santé publique et de la Prévention, pour remédier aux lacunes dans la gouvernance du système de santé existant.



Selon Romain Darbellay, directeur de la coopération suisse au Tchad, le projet se concentre sur l'amélioration de la qualité des soins de santé pour les populations, en travaillant avec les ressources existantes, qu'elles soient publiques ou non étatiques. Une attention particulière est accordée à la santé maternelle et infantile ainsi qu'à la prévention des épidémies.



Cette troisième phase du projet couvre les provinces du Moyen Chari et du Batha, avec un financement global de 6,6 milliards de FCFA. Elle vise à atteindre environ 1,6 million de personnes dans les zones d'intervention du projet.



La mise en œuvre sera assurée par un consortium composé de SwissTPH (institut suisse) et du Centre de Support en Santé Internationale (CSSI - ONG tchadienne). Madeleine Alingué, secrétaire d'État du ministère de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux, a souligné l'importance de la deuxième phase du projet, qui a entraîné une amélioration significative de la qualité des services de santé dans les établissements de santé des zones d'intervention.



Elle a noté que la qualité des formations sanitaires est passée de 3% à 51% au Batha et de 10% à 92% au Moyen Chari. La phase actuelle du PADS se concentrera sur le maintien et la pérennisation des acquis du programme, ainsi que sur le soutien au gouvernement tchadien dans le développement de la Couverture Santé Universelle (CSU).