Tchad : "Tous pour la paix" engage un dialogue avec le Regroupement des partis de droite

La plateforme "Tous pour la paix" estime qu’aujourd’hui, le Tchad est en train de cheminer vers la catastrophe, aucun tchadien ne vit en paix, les tchadiens s’entretuent entre eux ; il est donc temps d’inverser la tendance pour promouvoir et consolider la paix et la réconciliation entre les filles et fils du Tchad.



Cela va de l’engagement et de la responsabilité de tous les acteurs sociopolitiques du Tchad, insiste la plateforme.



Ainsi, « nous avons besoin de la contribution de tous les hommes politiques, religieux, leaders de la société civile, jeunes, hommes et femmes pour la fondation sinon la construction d’un Tchad nouveau, réconcilié et en paix », a indiqué Fayçal Hissein Hassan Abakar, secrétaire général de la plateforme "Tous pour la paix au Tchad".