Tchad : Un faux rapport sur le retrait des troupes françaises du Tchad circule

1. Des fautes d’accord et des erreurs grammaticales



Dès la première ligne, on remarque une faute d’accord flagrante : “la situation” est suivie d’un verbe au pluriel. Pour un document censé venir d’une haute instance de l’État français, une telle erreur est impensable. En parcourant le texte, d’autres fautes grammaticales et stylistiques apparaissent, révélant une rédaction maladroite, loin des standards de l’administration française.



2. Un agenda politique malveillant



Ce faux document semble avoir pour objectif de déstabiliser les relations franco-tchadiennes, en faisant croire à un retrait massif et précipité des troupes françaises du Tchad. Il est surprenant qu’il apparaisse seulement trois jours après que le Président Mahamat Idriss Déby Itno a été reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée, en prélude du 19ème sommet de la Francophonie. La coopération militaire était justement au centre de leurs discussions.



3. Le tampon “Confidentiel Défense” n’est plus valide



« Depuis le 1er juillet 2021, la mention “Confidentiel Défense” n’existe plus en France », a informé une source militaire française au Tchad auprès du média Tchad Infos. « Tous les documents liés à la sécurité nationale utilisent désormais des classifications modernisées », ajoute-t-il. Le fait que cette ancienne mention soit encore utilisée dans ce document prouve qu’il est faux.



4. Erreur de classification et non-respect des normes



L’organisme qui rédige une note, comme ici le SGDSN, doit suivre des règles strictes pour classer et protéger les documents. Cependant, dans ce faux rapport, plusieurs de ces règles sont mélangées. Cela montre que les auteurs de ce document ne connaissent pas bien les procédures officielles. Un rapport aussi important devrait respecter des règles précises pour être bien structuré et diffusé, ce qui n’est pas le cas ici.



5. Le document est incomplet



Sur la première page, il est clairement fait mention d’annexes (cartes page 3 et 4). Or, la version du document qui circule se limite à la première page seulement, sans les annexes promises. Cela suggère que le document a été intentionnellement tronqué. Ce manque est un autre indice montrant qu’il ne s’agit pas d’un document officiel.



Après analyse, il est évident que ce document est un faux. La désinformation est devenue un outil puissant pour manipuler l’opinion publique. Il est donc essentiel de rester vigilant et de garder un esprit critique face à ce type de contenu.