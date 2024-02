Tchad : Un régisseur du cadastre suspendu pour une fraude de 300 millions Fcfa

Les montants détournés s'élèvent à plus de 300 millions FCFA, une somme considérable qui aurait pu être utilisée pour financer des projets d'aménagement du territoire et améliorer les conditions de vie des citoyens.



Face à la gravité des faits, le ministère des Finances a pris la décision immédiate et nécessaire de suspendre le régisseur incriminé. Cette mesure vise à garantir la transparence et à prévenir toute nouvelle tentative frauduleuse au sein du système cadastrale.



La confiance entre l'administration publique et les citoyens est essentielle pour assurer un développement harmonieux du pays. Le gouvernement s'est engagé à faire toute la lumière sur cette affaire en lançant une enquête approfondie afin d'identifier tous les complices éventuels dans ce détournement massif de fonds publics. La justice sera saisie pour que chaque responsable rende compte devant la loi.



Cet événement souligne également l'importance d'un contrôle strict et régulier des finances publiques ainsi que la mise en place de mesures préventives efficaces contre ce genre d'abus.