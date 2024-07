Tchad : Une action de solidarité de l'AJUNG envers les femmes concasseuses

Le don était composé principalement de moustiquaires imprégnées et de boîtes de dattes.



Selon le Coordonnateur de l'AJUNG, Adoum Barka Younous, cette action s'inscrit dans le cadre des activités citoyennes de l'association, en partenariat avec le Ministère de l'Action Sociale. Il a souligné que c'est un geste de solidarité envers ces mères et sœurs vulnérables, particulièrement pendant cette période de saison pluvieuse marquée par la cherté de la vie.



Le maire du 10ème arrondissement, Mahamat Alhabib Hassan, a remercié l'AJUNG pour ce geste et a rappelé que les jeunes de cette association sont toujours aux côtés de sa commune, notamment dans les défis sociaux et dans la lutte contre les inondations pendant la saison des pluies.



Ce geste met en lumière la situation précaire des femmes concasseuses, souvent marginalisées et confrontées à des conditions de travail difficiles. L'action de l'AJUNG montre l'importance de la solidarité locale dans la résolution des problèmes sociaux.



Le partenariat entre l'AJUNG et le ministère de l'Action Sociale est un modèle à suivre pour une meilleure coordination des actions en faveur des populations vulnérables.



La distribution de moustiquaires imprégnées souligne l'importance de la prévention des maladies liées aux moustiques, notamment le paludisme.



En résumé, il s'agit d'une action de solidarité menée par une association de jeunes envers des femmes vulnérables de la capitale tchadienne, dans un contexte de précarité accrue durant la saison des pluies.



L'initiative de l'Association de Jeunes Unies pour la Nouvelle Génération (AJUNG) est à saluer. En offrant des moustiquaires imprégnées et des boîtes de dattes aux femmes concasseuses, l'association démontre un engagement fort en faveur des plus vulnérables et une compréhension des difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment pendant la saison des pluies.