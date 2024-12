Tchad : Une initiative de développement à saluer à Kelo Rural

Un Bâtiment Négligé

Il est surprenant qu'un bâtiment ait été négligé pendant plus de 11 ans, malgré le passage de plusieurs sous-préfets. La situation des infrastructures publiques, notamment la toiture défectueuse, pose des problèmes significatifs, en particulier durant la saison des pluies, où les inondations compromettent non seulement l'intégrité du local mais aussi le moral et la motivation des agents.



Importance d'un Environnement de Travail Sain

Un environnement de travail sain et fonctionnel est essentiel pour garantir des services de qualité. La rénovation du local peut également servir de modèle, incitant d'autres autorités à entreprendre des actions similaires pour le bien-être des employés et des usagers.



Encouragement pour D'autres Initiatives

Cette initiative pourrait encourager d'autres projets d'amélioration dans différentes localités, renforçant ainsi l'importance de la responsabilité et de l'engagement des autorités locales envers le développement communautaire. Il serait intéressant d'observer comment cette reconnaissance peut stimuler davantage d'initiatives pour le progrès des infrastructures publiques au Tchad.