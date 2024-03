Tchad : Une muraille s'effondre sur quatre enfants causant la mort d’un adolescent

Informé de cette tragédie, le gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassane Jogoï, a immédiatement réagi en se rendant sur les lieux avec une forte délégation. Il souhaitait exprimer ses condoléances à la famille endeuillée et apporter son soutien aux enfants hospitalisés.



Dès son retour de la localité de Ligra où il était en mission officielle, le gouverneur a fait preuve d'une volonté infaillible de prendre en charge cette situation douloureuse. Sa présence auprès des proches éprouvés témoigne de sa compassion et de son engagement à veiller sur les citoyens du Kanem.



La visite du gouverneur a également permis d'évaluer les circonstances entourant cet incident tragique. Il est essentiel d'identifier les causes exactes afin de prévenir toute répétition future. Des mesures doivent être prises pour garantir la sécurité des habitants et éviter qu'un tel événement ne se reproduise.



Le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï a souligné l'importance de mener rapidement une enquête approfondie afin de déterminer si ce cas particulier résulte d'une négligence ou si c'est un problème systémique plus large qui nécessite une intervention urgente.



En tant que représentant du gouvernement régional, le contrôleur général s'est engagé à mobiliser tous les moyens nécessaires pour accompagner cette famille dans leur épreuve et mettre en place toutes les mesures appropriées pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.