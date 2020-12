Tchad : Une tentative d'évasion de la maison d'arrêt d'Abéché fait deux blessés

Hier après-midi, des détenus de la maison d'arrêt d'Abéché ont tenté de s'évader. Pour comprendre les mobiles de ce soulèvement, le procureur de la République près la cour d'appel d'Abéché, Hassan Djamouss a donné quelques précisions. En effet, un groupe de 5 à 6 personnes a tenté de s'évader, heureusement que les forces de défense et sécurité (les nomades), en faction à la maison d'arrêt, ont réagi promptement, à travers des tirs, dans le but de dissuader les détenus.



Selon le procureur de la République, « pour le moment, la cause de cette révolte, c’est le fait de faire intégrer les détenus dans leurs cellules respectives, comme à l’accoutumée… Mais pour la principale cause de cette tentative d’évasion, l’on attend le rapport circonstancié du chef de sécurité de la maison d'arrêt, ainsi que celui du régisseur, pour être mieux fixé sur la situation réelle ».



Le procureur précise aussi que dans le mouvement de cette tentative d'évasion, deux blessés ont été enregistrés : « Naturellement quand les gens provoquent une révolte et que les forces de défense et de sécurité essayent de tirer la sommation, il y aura quand même des blessés de part et d’autres », explique-t-il. Au final, les deux victimes sont le chef de sécurité de la maison d'arrêt et un détenu qui a essayé de s'évader. Les deux blessés ont été admis à l'hôpital provincial d'Abéché pour y recevoir des soins appropriés.