Tchad : "Unis pour le changement", une nouvelle associatin pour favoriser l'unité

L'objectif de l'association Alkheir est de soutenir des activités humanitaires, de protéger l'environnement, de faciliter l'accès à l'eau potable, et de promouvoir la paix et la cohésion sociale.



La présidente de l'association Alkheir, Wazina Djiddi Molo, a souligné la nécessité de lutter contre la montée du discours de haine et de division qui affecte la cohésion sociale. Pour y remédier, elle a annoncé la création de l'association "UNIS POUR LE CHANGEMENT", visant à promouvoir un changement de mentalité et un profond changement social pour favoriser le vivre-ensemble.



Me. Jean Bernard Padaré a encouragé les jeunes à promouvoir le développement du pays et à faire preuve d'unité au sein de leur association.



Ce lancement d'activités représente un pas important dans la promotion du bien-être social et de l'engagement de la jeunesse tchadienne.