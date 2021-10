Tchad : United Nations Association et Freedom Association décernent un trophée au PCMT

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian., a reçu ce mercredi 27 octobre 2021, les représentants de United Nations Association, et de Freedom Association, venus lui remettre officiellement le trophée du Grand de la paix décernée au président du CMT, Mahamat Idriss Deby Itno.



Cette remise du Grand prix s’inscrit dans le cadre du concours organisé conjointement par United Nations Association of Chad (UNA-Chad) et Freedom Association. Ont pris part à cette rencontre, le président de l’UNA-CHAD, Mahamat Silim Moustapha, la présidente de Freedom Association, Mme Rayhana Adam Saleh et le chargé de logistique au Comité d’organisation dudit concours, Khalid Tounis. Le concours s’est déroulé du 9 août au 10 septembre 2021 à N’Djamena.



Cinq prix ont été remis aux meilleurs gagnants et un Grand prix de paix est décerné au président du CMT. En réceptionnant le trophée, le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian a chaleureusement remercié le comité d’organisation dudit concours, organisé en faveur de la paix. Pour lui, avoir un trophée destiné au président du CMT au nom de la jeunesse, est un signe de reconnaissance, car cette dernière joue un rôle capital en faveur de la paix au Tchad.



Selon la présidente du comité d’organisation, par ailleurs présidente de Freedom association, Mme Rayhana Adam Saleh, le concours a réuni presque toute la jeunesse tchadienne, en vue de participer sur la question de paix permanente au Tchad et partant, le rôle que la communauté internationale peut jouer pour le maintien de cette paix. « Nous avons remis des prix aux cinq finalistes gagnants et nous avons jugé nécessaire de remettre le trophée du Grand prix de la paix au PCMT, pour le grand rôle qu’il joue pour le maintien de la paix et la stabilité au Tchad, durant cette période que nous traversons, suite au décès du Maréchal Idriss Deby Itno », a déclaré Mme Rayhana Adam Saleh.