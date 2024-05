Tchad : Validation de la Politique Pharmaceutique Nationale

La question de la gratuité des produits pharmaceutiques a été au centre des discussions lors de l'atelier. Les participants ont exprimé leur préoccupation face aux difficultés d'accès aux médicaments pour les populations les plus vulnérables. Ils ont notamment souligné le manque de financement pour la Centrale Pharmaceutique d'Achats (CPA) et la pénurie de certains médicaments essentiels dans les formations sanitaires.



Afin de remédier à ces problèmes, les participants ont formulé plusieurs recommandations et suggestions. Parmi celles-ci, on peut citer un renforcement des capacités financières de la CPA pour lui permettre de s'approvisionner en médicaments en quantité suffisante et à des prix abordables.



Le directeur de la pharmacie et du médicament, Dr Ahmat Adoum Ahmat Borgnol, a présidé la clôture de l'atelier. Il a salué le travail abattu par les participants et les a remerciés pour leurs contributions précieuses. Il a également remercié les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant au développement du système pharmaceutique tchadien.



Dr Ahmat Adoum Ahmat Borgnol a indiqué que les recommandations formulées lors de l'atelier seront transmises aux autorités compétentes pour examen et prise en compte. Il a assuré les participants que le gouvernement tchadien est déterminé à améliorer l'accès aux médicaments pour tous les citoyens.



Cet atelier constitue une étape importante dans le processus de révision de la PPN au Tchad. Les recommandations issues de cet atelier permettront d'améliorer l'accès aux médicaments pour les populations tchadiennes et de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable en matière de santé.