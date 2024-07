Tchad : Vers un système de santé plus performant grâce à l'accès à l'énergie solaire

L'accès à une électricité fiable est un défi majeur dans de nombreuses régions du Tchad, particulièrement dans les zones rurales. Ce manque d'accès compromet la conservation des produits de santé sensibles à la température, tels que les vaccins et certains médicaments, réduisant ainsi leur efficacité et menaçant la santé des populations.



Les kits solaires remis aujourd'hui permettront aux pharmacies provinciales d'achats, aux sites de diagnostic de la COVID-19 et aux laboratoires de bénéficier d'une source d'énergie fiable et durable, garantissant ainsi une chaîne de froid ininterrompue pour les produits de santé essentiels.



Ce don d'équipements solaires s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien et de ses partenaires pour renforcer le système de santé national. En améliorant la conservation des produits de santé, cet investissement permettra de réduire les pertes de médicaments et de vaccins, optimisant ainsi les ressources disponibles et réduisant les coûts liés à la procurement et au gaspillage.



Améliorer l'efficacité des traitements et des vaccins, contribuant ainsi à une meilleure santé pour les populations tchadiennes, en particulier les plus vulnérables.



Renforcer la confiance des populations dans le système de santé, en garantissant la qualité et la sécurité des produits de santé délivrés.



La remise de ces équipements solaires est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le gouvernement tchadien, l'Unité de Gestion du Projet (UGP), le projet SWEDD et le Programme de Renforcement du Système de Santé (PRPSS). Ce partenariat exemplaire démontre l'engagement des différentes parties prenantes à œuvrer pour un système de santé tchadien plus performant, accessible et répondant aux besoins des populations.



L'accès à l'énergie solaire constitue un élément crucial pour un système de santé moderne et efficace. En dotant les structures sanitaires tchadiennes de kits solaires, ce projet contribue à améliorer la qualité des soins de santé et à renforcer la résilience du système de santé national face aux défis.