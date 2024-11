Tchad : Vers une optimisation de la sécurité à l'aéroport de N'Djamena

L'une des principales décisions issues de cette réunion concerne la réduction de l'effectif des différents corps de sécurité déployés à l'aéroport. Cette mesure vise à optimiser les ressources humaines et à améliorer l'efficacité des opérations. Par ailleurs, il a été décidé de supprimer certains bureaux jugés non essentiels, afin de simplifier les procédures et de réduire les coûts.





Une coordination renforcée



La coordination entre les différents services de sécurité est un élément clé pour assurer la sûreté et la sécurité de l'aéroport. À cet effet, les participants ont examiné les projets d'accords entre l'ADAC et les principales forces de sécurité (police, gendarmerie, douanes). Ces accords permettront de clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, et de favoriser une meilleure collaboration.





Préparation de l'audit de l'OACI



Cette réorganisation des services de sécurité s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), prévu pour l'année prochaine. La Ministre des Transports a souligné l'importance de cet audit pour la certification de l'aéroport et a exhorté tous les acteurs à redoubler d'efforts pour répondre aux normes internationales.