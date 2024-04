Tchad: Visite d’une délégation des sénateurs Américains à Abéché

Madame Khadidja Assamah Issa, vêtue d'un magnifique voile traditionnel tchadien, a exprimé ses vœux pour un bon séjour et un bon voyage à la délégation qui s'est ensuite rendue à Adré. Ce département frontalier avec le Soudan abrite des camps de réfugiés et constitue une étape cruciale dans cette visite.



Cette visite revêt une grande importance car elle offre l'opportunité aux sénateurs américains d'échanger avec les autorités tchadiennes sur des sujets essentiels tels que la tenue des prochaines élections au Tchad et la crise humanitaire causée par l’afflux massif de réfugiés soudanais à l’est du pays. La paix et la sécurité sont des conditions essentielles pour le développement durable du pays. Par conséquent, ces discussions visent à trouver des solutions concrètes pour faire face à cette situation complexe.



La présence des sénateurs américains témoigne également d'une reconnaissance internationale envers les défis auxquels le Tchad est confronté et souligne l'importance accordée par la communauté internationale à ces questions cruciales. En offrant une plateforme pour ces échanges fructueux entre les deux nations, cette visite renforce les liens diplomatiques tout en cherchant activement des solutions pratiques aux défis actuels.