Tchad : Visite de l'hôpital Émirati à Abéché par la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères et la Sous-Secrétaire d'État aux Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis

L'hôpital, symbole de la solidarité internationale et du soutien du gouvernement et du peuple émirati, joue un rôle crucial en répondant aux besoins sanitaires des réfugiés fuyant les conflits soudanais, tout en offrant des soins essentiels aux communautés d'accueil. La visite a permis aux deux personnalités de constater l'impact positif de cette initiative sur le bien-être des bénéficiaires et de rendre hommage aux efforts du personnel médical.



Réunion avec les Acteurs Humanitaires

Par la suite, une réunion élargie a été organisée avec des représentants des Nations Unies et des organismes humanitaires opérant au Tchad. Cette rencontre a servi à faire le point sur la situation actuelle des réfugiés et à identifier les domaines nécessitant une intervention urgente. L'objectif est de mieux gérer cette crise humanitaire, qui nécessite une coopération étroite entre les différents acteurs impliqués.



Engagement des Émirats Arabes Unis

Il est important de noter que les Émirats Arabes Unis apportent un soutien constant au gouvernement tchadien depuis l'afflux massif de réfugiés, soulignant leur engagement à contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la région. Cette collaboration internationale est essentielle pour relever les défis humanitaires et fournir l'assistance nécessaire à ceux qui en ont le plus besoin.