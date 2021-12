Tchad : "Voix de la femme" assiste les détenues de Klessoum

L'objectif de cette visite est de comprendre le milieu social particulier avec ses normes, ses conflits, ses différentes types de violences et le retard sur le traitement des dossiers tout en prenant en considération l'ensemble de ses difficultés en apportant un ouf de soulagement à ces femmes détenues, a affirmé Hadid David, président du comité d'organisation.



Pour la coordinatrice de l'ONG, Amina Tidjani Yaya, leur présence au milieu des détenues vise à les assister et faire des échanges pour trancher leurs problèmes.



L'Avocat Gaï kindjan a pour sa part relevé que son rôle est de faire le suivi des dossiers afin que les femmes puissent entrer dans leurs droits au moment venu.



Les détenues quant à elles ont dénoncé le cycle irrégulier des repas tandis que d'autres ont évoqué la non assistance médicale.