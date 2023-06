Tchad : Yacoub Traoré mobilise pour la fête de la musique à la Place de la nation

Ce 20 juin, Yacoub Traoré, promoteur et animateur culturel, a tenu un point de presse au Centre Baba Moustapha.



Il a annoncé que la fête de la musique, prévue à l'origine à la Maison de la Culture Baba Moustapha le mercredi 21 juin, est reportée au samedi 24 juin 2023, de 14 heures à 20 heures. Tous les artistes émergents se produiront à la Maison Baba Moustapha.



Ce report est dû à l'organisation d'une grande fête de la musique par les ministères concernés pour tous les artistes tchadiens sur la Place de la Nation, le mercredi 21 juin à partir de 16 heures.



« Tous les promoteurs, producteurs et animateurs culturels devront être présents à cet événement, qui est avant tout le nôtre avec nos artistes », a-t-il déclaré. Il encourage tous les jeunes filles et garçons, qui aiment la musique tchadienne, à se rendre en masse sur la Place de la Nation pour assister à cette grande manifestation musicale rassemblant tous les Tchadiens.



Le samedi 24 juin, la fête de la musique pour les artistes émergents sera organisée avec le soutien du ministère des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l'Artisanat, de la direction de la Culture, Baba Moustapha, de la direction d'El-Tchado Production et de la direction de Makiz'art Production.