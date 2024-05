Tchad : Yali Tchad forme 50 jeunes à Kelo sur la santé de reproduction

Du 26 au 29 mai 2024, Yali Tchad a formé 50 jeunes dont 3 garçons, sur l'éducation à la vie, et à la santé de reproduction et fabrication des bracelets pour contrôler le cycle menstruel. Ces jeunes sont formés comme des relais communautaires et pairs éducateurs. Ils ont pour but de sensibiliser les filles et les garçons sur les méfaits du mariage précoce, la violence basée sur le genre et aussi la scolarisation des filles, etc.



Le président de Yali Tchad, Djimadoumbaye Amour Djekila a, à la cérémonie de clôture des activités, exhorté les participants à mettre en pratique ce qu'ils ont appris et aussi, informer leurs camarades.



Officiant la cérémonie, Gossou Jean, chef de service des enseignants à l'inspection départementale de l'éducation nationale de la Tandjile-Ouest, quant à lui, remercie Yali Tchad et ses partenaires pour avoir volé au secours des jeunes de Kelo.



Car, l’on vit au quotidien cette affaire de VBG et aussi de grossesse non désirées. Les participants sont choisis dans les établissements scolaires de la place, et aussi dans les associations et groupements alliés à CELIAF.



Il faut noter qu'à part la formation, Yali Tchad a réalisé des peintures sur le mur du Lycée numéro 1 de Kelo, pour dénoncer les actes, hors la loi, exercés envers les femmes et les filles. Et aussi signaler que ce projet est financé par l'UNFPEA.