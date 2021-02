Tchad : Yaya Dillo "propose un ensemble de mesures structurelles", assure le PSF

"Notre candidat Yaya Dillo Djerou réaffirme solennellement et accepte d'être candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Il invite toutes les formations politiques, les plateformes politiques, la société civile, les organisations des droits de l'Homme et les personnes éprises de paix et de justice, qui aspirent au changement et l'alternance, à soutenir sa candidature sans faille à cette élection pour une victoire écrasante contre le MPS".

L'ex-ministre Yaya Dillo Djerou a été investi candidat du Parti socialiste sans frontières (PSF) pour la présidentielle d'avril 2021. Dans son programme, il propose "un ensemble des mesures structurelles d'appui et d'accompagnement aux entreprises privées et publiques exerçant dans les domaines des bâtiments et travaux publics, transports, de l'Industrie et des mines, des TIC, des hydrocarbures, de l'énergie, de la construction, de l'urbanisme et de l'habitat, mais surtout de l'amélioration de l'éducation, la santé publique et surtout l'emploi des jeunes", a précisé jeudi le président national du PSF, Dinamou Daram.Selon Dinamou Daram, "l'heure du changement a sonné" et "ensemble, tout devient possible pour prendre le pouvoir".En cette année électorale qui s'annonce, le PSF note une "conjoncture sociopolitique dont les dernières poussées laissent entrevoir l'harmattan violant qui risque de compromettre durablement la réconciliation des Tchadiens" et "qui peut nous conduire à une déchirure nationale catastrophique voir dramatique", relève le président national du parti.