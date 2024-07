Tchad : Young Diplomats célèbre la journée Nelson Mandela avec les jeunes du Centre Dakouna Espoir

Placée sous le thème, « la lutte contre la pauvreté et les inégalités est entre nos mains », la Journée internationale Nelson Mandela a été célébrée ce 18 juillet 2024.



A cette occasion, les membres de Young Diplomats du Tchad ont fait un déplacement au Centre Dakouna Espoir de N'Djamena, situé au quartier Moursal, dans le 6ème arrondissement. La délégation de Young Diplomats a ainsi échangé avec les jeunes vulnérables du Centre caritatif Dankouna Espoir, avant de leur remettre quelques dons, composés essentiellement de vivres.



Le directeur pays de Young Diplomats au Tchad, Bello Yerima Yaya a rappelé que la Journée internationale Nelson Mandela a été instituée par l'Organisation des Nations Unies, et Young Diplomats fait aussi partie des organisations célébrant cette Journée qui immortalise l'héritage légué par Nelson Mandela.



« Nous avions fait le déplacement au Centre Dakouna Espoir, à l'occasion de cette Journée, pour échanger et faire un petit don, modeste qu'il soit, pour redonner de l'espoir à ces jeunes sans abris. Nous avons jugé utile d'être proches d'eux, en cette Journée, en leur offrant ce que nous pouvons », a conclu le directeur pays de Young Diplomats.