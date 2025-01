Tchad : à Abéché, 14 groupements féminins reçoivent des matériels de la Fondation Chamsal-Houda et du PNUD

La Fondation Chamsal-Houda a organisée le lundi, 20 janvier 2025, à son siège sis au quartier Zongo dans le 6ème arrondissement de la ville d'Abéché, une cérémonie de remise des matériels et équipements agro-alimentaires destinés aux organisations féminines de la province Ouaddaï.



Au total, 14 organisations féminines de la place ont bénéficié des matériels, notamment : des séchoirs solaires, des fours solaires et bien d'autres équipements. Cette donation intervient après une formation d'évaluation des renforcements des capacités des organisations féminines dans la filière viande et des besoins en équipements.



L'objectif est de soutenir les femmes de la filière viande du Ouaddaï, en leur fournissant des équipements pour leur permettre de travailler en vue d'un avenir prometteur. Dans son mot de circonstance, le représentant de la présidente de la Fondation Focham, Mme Djikoldingar Remadji a remercié le PNUD pour son partenariat avec la Fondation Chamsal-Houda.



Au nom des femmes bénéficiaires, Mme Maïssa Abdelkrim a remercié la Fondation Chamsal-Houda et son partenaire. Le représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Cyprien Gangnon, a souligné que ces équipements contribueront à l'amélioration des revenus des femmes. Il a aussi encouragé les femmes à saisir cette opportunité pour développer leurs activités avant de demander aux bénéficiaires d'en faire bon usage.



Il faut noter que ce projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), et mise en œuvre par la Fondation Chamsal-Houda.