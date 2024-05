Tchad : à Abéché, l'AJADES oriente les élèves en classe d'examen

Ce mercredi 29 mai 2024, l'Association des Jeunes Abéchois pour le Développement Socio-éducatif et Environnemental (AJADES) a lancé une vaste campagne de sensibilisation et d'orientation, au profit des élèves en classe d'examen. C'était au Lycée National Franco-Arabe d'Abéché.



Cette campagne est initiée à quelques semaines du début des épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement technique du second degré.



Le chargé des relations extérieures de ladite association, Dr Silay Oumar Silay, a indiqué que le baccalauréat se prépare bien avant par les cours de renforcement des capacités, et les groupes d'entraînement entre les élèves eux-mêmes, pour garder un bon équilibre jusqu'au jour J.



Le président de l'Association des Jeunes Abechois pour le Développement Socio-éducatif et Environnemental (AJADES), Kalfa Ahmat Kalfa a précisé que l'objectif de cette campagne est d'orienter les élèves à mieux se préparer mentalement, pour affronter en toute confiance, l'examen qui se pointe à l'horizon.



Il faut signaler que le Lycée National Franco-Arabe d'Abéché constitue le point de départ de cette série de séance de sensibilisation et d'orientation des élèves en classe d'examen campagne pilotée par l'AJADES.