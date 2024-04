Tchad : à Abéché, l'ONAPE échange avec les organisations de jeunes et femmes

L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), bureau d'Abéché, a organisé ce mardi, 24 avril 2024, une rencontre avec les personnes vulnérables de la province du Ouaddaï, notamment les jeunes, les femmes et les personnes vivants avec un handicap.



C'était au cours d'une séance organisée dans la salle de réunion du gouvernorat du Ouaddaï.



Étaient devant les différentes couches de la société invitées, pour la circonstance, l'équipe de la délégation de l’Office national pour la promotion de l'emploi, venue de Ndjamena, comprenant le responsable de l'auto emploi Moubarak Kody Ory, le chargé du programme agricole, Abdraman Mahamat Abba, ainsi que le chef de bureau ONAPE Abéché, Mahamat Alhafis Ouchar.



Ces derniers se sont relayés tour à tour, pour expliquer à l'assistance les avantages des micro crédits et autres prestations de service. Cette réunion s'est déroulée en présence d'un grand nombre de représentants des différentes organisations de jeunes et de femmes et de personnes handicapées.



La rencontre vise à présenter les différents programmes de l'ONAPE et à écouter les préoccupations des représentants de différentes classes sociales, notamment les jeunes, les femmes et les personnes ayant des besoins spéciaux, et à y répondre à travers ses projets visant à atténuer le chômage, en plus d'investir les énergies des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, selon les prêts qui leur sont accordés.



Il est prévu dans la suite du programme de l'équipe de l'ONAPE, une distribution d'octroi des prêts qui ont été accordés, après étude et approbation, à divers projets des jeunes lors des prochaines réunions organisées au cours de ces journées dans la province du Ouaddaï.