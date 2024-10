TCHAD Tchad : à Abéché, les forces de défense et de sécurité formées sur les notions de droits de l'homme

Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 8 Octobre 2024





Il s'est tenu du 03 au 07 octobre 2024, à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, une série de séances de sensibilisation à l'endroit des forces de sécurité intérieure à l'Est du Tchad. C'est à l'initiative du Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme, en collaboration avec la délégation provinciale de droits de l'homme du Ouaddaï.



Cette série de séances de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du Projet d'appui à la promotion des droits de l’homme. Pour Mongadji Chabi Hubert, officier des droits de l'homme au Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme au Tchad, ce projet vise à accompagner l'Etat tchadien dans ses efforts en matière des droits de l'homme.



Il s'est réjoui de toutes les rencontres d'échanges avec les différentes unités de forces armées dans la province du Ouaddaï Il souhaite que toutes ces notions partagées avec les éléments des forces de défense et de sécurité soient appliquées sur le terrain.



Il faut rappeler que cette série de séances de sensibilisation a eu lieu respectivement dans les locaux du groupement de la Garde nationale et nomade du Tchad (GNNT), avec la Police nationale, la Gendarmerie nationale et à la zone de défense N°2.



