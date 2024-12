Tchad : à Abéche, une circoncision collective des enfants vulnérables organisée

Ce mardi 31 décembre 2024, il a été organisé dans la grande cour du palais royal du quartier Djatinier, une cérémonie de circoncision collective des enfants de la famille royale et des enfants issus des couches vulnérables de différentes communautés vivant dans la ville d'Abéché.



C'est l'initiative de l'actuel conseiller spécial chargé de mission du chef de l'Etat et ex-sultan du Dar-Ouaddaï, Mahamat Ourada 2. Cette action vise à soutenir les personnes en situation difficile notamment : les enfants orphelins et ceux issus des familles démunies.



Au nom de la famille, Mahamat Youssouf Senoussi Ourada a signifié que c'est une ancienne tradition du palais royal, qui selon, cette initiative du conseiller du chef de l'Etat Mahamat Ourada 2, traduit l'engagement à œuvrer pour le bien-être de la société.



Et Mahamat Youssouf d'ajouter que le but recherché, à travers cette cérémonie, est d'inciter les différentes communautés à cultiver la culture de la paix et le vivre ensemble. Il faut noter que les enfants qui ont bénéficié de circoncision collective ont un âge qui varie entre 7 et 10 ans. Une grande Fatia a mis un terme à la cérémonie.