Tchad : à Ati, des actes citoyens de ramassage d'ordures et nettoyage de rues

Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, le préfet du département du Batha-Ouest, Fatimé Boukar Kossei et le maire d'Ati, Abakar Moussa kaidallah, accompagnés de quelques jeunes et femmes de la ville d'Ati, sont descendus dans quelques rues pour accomplir des actes civiques.



Ils ont notamment nettoyé et enlevé des ordures, et redonné de la couleur en peinturant le rond-point central de la ville.



Ils se sont ensuite rendus au lycée Acyl Ahmat Akhabach d'Ati où ils expliqué aux élèves comment hisser et attacher le drapeau en chantant l'hymne national.