Tchad : à Kélo, un motocycliste se tue en heurtant une charrette de fagot

Fait divers. Un motocycliste est décédé la semaine dernière à Kélo, à côté de sa moto, au quartier Bargadjé 1, non loin de l'aérodrome, après un accident de circulation.



La victime, Simina Martin était âgée de 50 ans, père de deux enfants et veuf depuis 10 ans. Ce technicien et réparateur d'appareils électroniques, s'est heurté contre une charrette transportant des fagots, selon le parent de la victime Didama Timothee.



Alertés, le commissaire de police et le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kélo se sont rendus sur les lieux pour le constat.



Le propriétaire de la charrette n'a pas été identifié.



"Le jour de l'accident, aux environs de 20h40, j'ai reçu un appel d'un ami qui est aussi l'ami du défunt. Il me disait qu'il vient de recevoir un appel et que mon cher fils est accidenté, dans un état sérieux. Il m'a demandé de venir rapidement. Aussitôt, je suis sorti. Quelques minutes plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il est déjà sur les lieux mais que le cas de l'accidenté est un peu compliqué", témoigne Didima Timothée.



Lors de l'arrivée de Didima Timothée, la victime était à son dernier souffle. Malgré des tentatives de réanimation, le quinquagénaire s'est éteint quelques minutes après.



Il rentrait du travail à bord de sa motocyclette, et partait pour acheter du crédit et de la nourriture. La collusion avec la charrette chargée de bois est survenue en cours de route.



Le corps a été déposé à l'hôpital pour une autopsie, avant d'être récupéré par la famille. Il a été inhumé samedi dernier aux environs de 8 heures au village Zoumanda.