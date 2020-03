Tchad : à Klesoum, vaste espace et terrain de sport pour la future prison

Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Djimet Arabi, et le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderamane Moukhtar Mahamat, ont visité mercredi la nouvelle maison d'arrêt en construction à Klesoum, localité située à 15km de la capitale N'Djamena.



L'objectif de cette visite est de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier.



Les deux ministres ont inspecté le chantier qui comporte notamment une section réservée aux femmes, aux hommes, une section de haute sécurité et un terrain de sport.



Les travaux avancent dans de très bonnes conditions. Le délai prévu sera respecté, a indiqué le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderamane Moukhtar Mahamat.



D'après le ministre de la Justice, chargé des droits humaines, Djimet Arabi, cette maison d'arrêt comporte une infrastructure moderne et exceptionnelle, basée sur le respect des droits de chaque détenu, avec un espace très vaste qui peut contenir plus de 2000 détenus.



La surpopulation carcérale est source de tension entre détenus, notamment à la maison d'arrêt d'Amsinene où a eu lieu la semaine dernière une révolte qui a fait deux morts.