Tchad : à Mao, des jeunes apportent leur soutien pour lutter contre les ravins

Cette action s'est déroulée en présence de la présidente de l'AJED-K, Zara Kaffou Maï, du représentant de l'association A-ESPOT, Ousman Mouta Djirabi, et du président de la Plate-forme des Jeunes de la Province du Kanem, Mahamat Moussa.



Cette initiative a pour objectif de combler les ravins qui menacent les infrastructures et les habitations locales.



L’équipe a utilisé plus de 500 sacs de sable, des brouettes et des pelles pour remplir les ravins. Ces efforts contribuent à stabiliser le sol et à prévenir de futurs glissements de terrain, améliorant ainsi la sécurité et la qualité de vie des résidents.



L'AJED-K et A-ESPOT, section du Kanem, remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité, sans oublier la commune de Mao pour son appui technique et matériel.