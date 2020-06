Tchad : à Mongo, le comité des jeunes anti-Covid se prépare à l'action

Le comité des jeunes anti-Covid (CJAC) du Guéra a tenu dimanche sa toute première rencontre dans le local de l'école pilote de Mongo. L'objectif est de mettre sur pied un organigramme favorisant le déroulement des activités.



A l'issue de la rencontre, plusieurs points ont été débattus. Il s'agit entre autres de l'organisation des activités qui est axée sur la sensibilisation et la planification des actions sur le terrain.



Le président dudit comité Issa Kodo, a souligné que l'heure n'est plus aux discours vains mais plutôt à l'action. Il a évoqué que face à cette situation alarmante de Covid-19, l'unanimité des uns et des autres compte.



Issa Kodo n'a pas perdu de vue l'intensification des activités qui vont se dérouler dans le délai imparti pour que la population soit située, afin de prendre les dispositions nécessaires.



Le secrétaire général du comité, Bechir Badjoury Abbanou, a indiqué que la jeunesse constitue le fer de lance de la société. C'est à juste titre que face à la pandémie de Covid-19, le seul gage reste l'action.



A l'issue de la réunion, une vaste campagne de sensibilisation est prévue à l'égard de la population dans les jours à venir.