Tchad : à Moundou, la CNPS entame le paiement du deuxième trimestre

L'agence de Moundou de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), a entamé mardi le paiement du deuxième trimestre de l'année 2020. L'opération se déroule du 23 au 29 juin 2020.



Le chef d'agence de la CNPS de Moundou, Abdelkerim Daoud Bélil, a pris des dispositions afin de se conformer au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ainsi, plus de 750 cache-nez ont été confectionnés et distribués aux prestataires de pension présents.



Au total, 1200 veuves et orphelins sont concernés par cette opération.



Des dispositifs de lavage de mains sont installés à l'entrée, tandis que des tentes ont été construites pour faciliter le respect de la distanciation sociale.



Des pensionnés se sont félicités de l'organisation, de la discipline et de l'ordre sur les lieux.