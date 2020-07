Tchad : à Moundou, un important appui aux églises catholiques face au Covid-19

L’Abbé Martin Anthia, Doyen du centre, par ailleurs curé de la paroisse S ainte Thérèse de l’Enfant Jésus, au nom de l’évêque du diocèse de Moundou et de tous les chrétiens catholiques, a remercié l’ATALTRAB pour ce geste qui vient à point nommé. « Chez nous on dit : les gens qui s’aiment devant des difficultés même s‘il y a un grain d’arachide, ils se le partagent. Je crois que c’est dans ce sens que vous avez partagé avec nous pour qu’à notre tour nous puissions aussi partager », s’en est-il ainsi réjouit.



Il faut souligner que le projet de sensibilisation contre la Covid- 19 dans les établissements scolaires, universitaires et les lieux de cultes a été mise en œuvre par L’Association Tchadienne d’Alphabétisation de Linguistique et de la traduction de la Bible avec le soutien financier de Tearfund.