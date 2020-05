Tchad : à N'Djamena, des jeunes font un don de vivres aux enfants à la rue

Le geste est énorme et encourageant. En cette période pandémique à coronavirus, le comité des jeunes anti-covid-19 pense à l'Association DAKOUNA Espoir. Une association qui s'occupe des enfants dits ''de la rue'', les récupère, propose des formations professionnelles, s'occupe de leur accompagnement psychosocial et leur réinsertion sociale.



Le comité des jeunes anti Covid-19, il faut le rappeler, est une initiative communautaire d'appui aux jeunes qui s'organisent dans les quartiers pour pouvoir faire un travail de veille et de sensibilisation dans la lutte contre le coronavirus. Cette fois-ci, leur action est plus humanitaire.



"Cet acte que nous venons de poser émane de la volonté d'un compatriote depuis les USA qui a demandé à parrainer un groupe de jeune, et on a évoqué le fait qu'il y a des couches vulnérables. C'est dans ce sens que le compatriote a décidé d'apporter sa contribution à cette association qui héberge une centaine des ''enfants dits de la rue'' car ceux-ci ont besoin de manger surtout dans ce contexte assez difficile. On a pensé utile de pouvoir venir vers eux afin de les appuyer avec cette petite contribution", déclare le coordonnateur de l'action des jeunes anti-covid-19, Kemba Didah Alain.



Après la réception de ce don composé de sacs de sucre, sacs de riz, savons et bidons d'huile, le président de ladite association, Aleva Jude, s'est réjouit de l'initiative. Il apprécie l'acte à sa juste valeur : "Je vous dis encore une fois de plus merci pour ce geste, vous pensez que c'est rien mais vraiment au fond c'est grand-chose. Au moins les enfants peuvent manger pour deux à trois semaines, c'est déjà un de plus. Pour moi ce qui compte, c'est ce geste symbolique, c'est cet amour, cette pensée, c'est ça qui donne vraiment quelque chose de fort". Même son de cloche du côté du secrétaire général de l'association DAKOUNA Espoir.



En cette période, ces enfants ont plus besoin de ces vivres. L'acte, on peut le dire, vient à point nommé. Le comité continue son bonhomme de chemin avec d'autres activités planifiées en vue pour plus d'impact.