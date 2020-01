Tchad : à N'Djamena, le stade de Diguel est à l'abandon

La construction d'ouvrages est une chose, l'entretien en est une autre. A N'Djamena, le stade du 8ème arrondissement, au quartier Diguel est à l'abandon.



Aux abords du stade, le mur de clôture est sérieusement endommagé à certains endroits, tandis qu'à l'intérieur, le défaut d'entretien tend à faire regretter les millions de Francs CFA investis pour la construction. Au fil des années, la végétation s'est imposée entre les gradins et les tribunes, et même sur la piste.



La dégradation des lieux s'étend également au portail, vestiaires, toilettes et fenêtres. Malgré la présence d'un gardien, des actes de vandalisme sur le matériel sont constatés et l'incivisme est accentué avec le dépôt anarchique d'ordures.



"Les personnes en charge de l'entretien ne viennent pas visiter pour contrôler et prendre leurs responsabilités. Ça nous crée de l'insécurité et du désordre dans ce quartier", explique un passant interrogé par Alwihda Info.



Pour d'autres habitants du quartier, si le gouvernement a honoré son engagement en construisant des stades pour renforcer le développement du sport, l'entretien doit être de mise pour pérenniser ce patrimoine. "Nous demandons aux responsables du ministère en charge des sports de venir visiter le stade un jour pour constater l'état des lieux. On nous a dit dans les médias que des millions ont été investis pour la construction mais aujourd'hui, c'est laissé à l'abandon", s'offusque un jeune citoyen.



En temps de crise économique, l'on pourrait penser que les priorités sont ailleurs. Pourtant, il ne suffit pas de grand chose pour redonner de l'éclat au stade. A commencer par la création d'une commission de salubrité pour dégager la saleté.