Tchad : à Torrock, les jeunes du RNDT Le Réveil apportent leur appui à la sous-préfecture

La coordination des jeunes du RNDT Le Réveil résidant à N'Djamena a fait un don ce dimanche 28 juin 2020 à la sous-préfecture de Torrock. La cérémonie s'est déroulée à la sous-préfecture de Torrock en présence des trois chefs de cantons de la zone et de plusieurs responsables administratifs et traditionnels.



C'est le président sous-préfectoral du RNDT Le Réveil de Torrock, Wadjore Justin, représentant les donateurs, qui a remis cette contribution au sous-préfet de Torrock Mahamat Hassan Madou.



Le don est constitué de 3000 cache nez, de 15 cartons d'eau de javel, de 25 kits de lavage de mains et de 60 savons liquides.



Ce don de matériels vise à faire face au coronavirus qui secoue le Tchad et précisément quelques provinces du pays, selon Wadjore Justin. Car dit-il, bien que la tendance du Covid-19 soit en baisse, la vigilance et les mesures barrières doivent toujours faire l'objet d'une stricte et rigoureuse observation.



Il a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage dans leurs localités respectives.



Le sous-préfet de Torrock Mahamat Hassan Madou a indiqué que c'est avec une grande joie qu'il reçoit ce geste du RNDT Le Réveil qui n'est pas le premier du genre. Cet appui vient à un moment où le gouvernement allège les mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, notamment la réouverture des établissements scolaires et des lieux de cultes.



Le sous-préfet a séance tenante procédé à la distribution du don aux bénéficiaires selon une clé de répartition transmise depuis N'Djamena. Mahamat Hassan Madou a invité d'autres bonnes volontés à faire les mêmes gestes au profit de sa population qui est vulnérable pendant cette période de pandémie.