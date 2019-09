Tchad : à l'Est, les chefs traditionnels peinent à récupérer les armes, "votre résultat est nul, zéro"

Le gouverneur de la province de Sila, Kedallah Younous Hamidi a tenu mercredi une réunion avec tous les chefs de canton et de tribu, en présence du coordinateur de la commission mixte de désarmement de la province. Le sultan du Dar Sila, le maire de la ville de Goz Beida et une importante délégation d'officiers militaires ont également pris part à la rencontre.



L'objectif de la rencontre est de faire le point sur l'état d'urgence et d'adapter la mission de désarmement dans la province.



Le gouverneur a adressé ses remerciements aux autorités traditionnelles pour leur accompagnement. "Vous même vous avez constaté que la province a connu des évènements sanglants, meurtriers et douloureux. (...) Du sang a coulé pour rien. Le bilan est très lourd", a-t-il indiqué.



Il a ensuite rappelé les principales mesures qui résultent de l'état d'urgence, notamment le désarmement, le ramassage des motos qui sont "devenues des moyens de guerre dans la zone", la fermeture des frontières avec le seul point d'accès à Andjiremé pour permettre les approvisionnements et la révocation des chefs de canton défaillants qui seront "remplacés par des personnes qui aiment travailler et instaurer la paix dans la province".